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В Гааге опубликовали прослушку российских военных, которые сбили малазийский Боинг

Объединенная следственная группа (JIT) в рамках судебного процесса, проходящего в эти дни в Гааге, опубликовала новые перехваты телефонных разговоров, которые развеивают последние сомнения, в том кто именно сбил «Боинг» MH17. На первой прослушке от 17 июля Леонид Харченко отчитывается перед Сергеем Дубинским («Хмурый), о том что они «сбили  сушку». Дубинский хвалит его и предлагает ему оставить одну роту на прикрытие «Бука» и переместиться к нему.

На второй прослушке уже Дубинский отчитывается перед Гиркиным, что, якобы, «сушка» сбила «Боинг», а уже потом «сепаратисты» сбили из «Бука» саму «сушку». Гиркин отвечает — что не очень в это верит. И это понятно, ведь никаких других самолетов кроме «Боинга» MH17 в этот день над ДНР сбито не было. То, что никаких военных истребителей рядом с «Боингом» не было подтвердили не только украинские, но и российские военные.


В результате катастрофы «Боинга», сбитого из ЗРК «Бук-М1» 53-й зенитно-ракетной бригады (дислоцирована в Курске) погибло 298 человек.

https://theins.ru/news/228540

29 июня, 2020 | Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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