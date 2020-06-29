В Британии испытали аккумуляторный электросамолет

Британский стартап ZeroAvia провел первую серию летных испытаний электрического самолета, сделанного на базе турбовинтового легкого самолета Piper Malibu Mirage. Как пишет Aviation Week, испытания проводились в аэропорту Крэнфилда с 22-го по 25 июня 2020 года. Электрический самолет выполнил 10 полетов, признанных успешными. В этих испытаниях летательный аппарат был оснащен только аккумуляторной батареей. В настоящее время ZeroAvia занимается переделкой самолета — на него планируется установить водородные топливные элементы.

Разработка водородного электрического самолета ведется компанией ZeroAvia в рамках правительственной программы HyFlyer совместно с Университетом Крэнфилда. В рамках проекта HyFlyer планируется создать демонстратор водородного самолета, рассчитанного на перевозку 6 пассажиров. Во время испытаний, точная дата которых пока не определена, водородный самолет совершит полет длиной около 460 — 560 километров. Испытания состоятся на шотландских Оркнейских островах до конца текущего года.

В рамках переделки в водородную версию на Piper Malibu Mirage будут установлены топливные ячейки с низкотемпературной протонообменной мембраной. Они будут подключены к топливным бакам со сжатым водородом, установленным в кабине самолета. Ожидается, что водородная версия электрического самолета совершит первый полет в сентябре 2020 года. В ближайшее время ZeroAvia также планирует переделать в водородную версию один из 19-местных пассажирских самолетов (Piper Malibu Mirage — пятиместный) и провести его испытания во второй половине 2020 года.

Позднее вместо топливных баков со сжатым водородом ZeroAvia планирует использовать баки со сжиженным водородом. В конечном счете стартап рассчитывает создать водородную двигательную установку для 10-местных одномоторных и 20-местных двухмоторных самолетов, способную обеспечивать дальность полета более 800 километров. Коммерческие поставки новой двигательной установки компания намерена начать через три года.