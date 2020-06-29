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В Австралии шахматы уличили в расизме. Белые ходят первыми

Newsru.co.il передает:Сиднейская радиостанция Australian Broadcasting Corporation (ABC) уличила шахматы в расизме — ведь по правилам белые ходят первыми.

Экс-чемпион мира Гарри Каспаров и австралийский шахматист Джон Адамс обсудили это странное заявление, сообщает The Jerusalem Post.

Адамс сообщил, что представители радиостанции обращались к нему с просьбой прокомментировать это «открытие».

Австралийский шахматист отказался от участия в радиопередаче, но в твиттере напомнил, что АВС существует на деньги налогоплательщиков и при этом «хочет применить марксистские идеологические рамки ко всему в Австралии».
Гарри Каспаров сказал: «Если вы считаете шахматы расистскими, играйте в го. Там черные ходят первыми»

29 июня, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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