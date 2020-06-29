Маккензи Дэвис прокомментировала продолжение «Терминатора» Талибы по сговору с Россией убили несколько американцев — WP » В Австралии шахматы уличили в расизме. Белые ходят первыми Newsru.co.il передает:Сиднейская радиостанция Australian Broadcasting Corporation (ABC) уличила шахматы в расизме — ведь по правилам белые ходят первыми. Экс-чемпион мира Гарри Каспаров и австралийский шахматист Джон Адамс обсудили это странное заявление, сообщает The Jerusalem Post. Адамс сообщил, что представители радиостанции обращались к нему с просьбой прокомментировать это «открытие». Австралийский шахматист отказался от участия в радиопередаче, но в твиттере напомнил, что АВС существует на деньги налогоплательщиков и при этом «хочет применить марксистские идеологические рамки ко всему в Австралии».

Гарри Каспаров сказал: «Если вы считаете шахматы расистскими, играйте в го. Там черные ходят первыми»

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