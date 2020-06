В Австралии шахматы уличили в расизме. Белые ходят первыми Ядерная катастрофа в России — повышенный уровень радиации зафиксировали в Эстонии » Талибы по сговору с Россией убили несколько американцев — WP Талибы по сговору с Россией убили несколько американцев в Афганистане и вероятно получили за это деньги. Данная ситуация имела место как минимум в 2018 и 2019 году. В настоящий момент в США спецслужбы продолжают расследование в этом направлении и изучают другие инциденты. Из-за того, что Россия, как предполагается, предложила талибам награду за убийство военных международной коалиции в Афганистане, погибли несколько американцев. Об этом сообщили источники The Washington Post. Сколько американских военнослужащих погибли из-за предполагаемого сговора России с талибами, точно неизвестно. В 2018 году в Афганистане были убиты 10 граждан США, в 2019-м — 16, в 2020-м — двое. Разведданные о сговоре поступили из спецназа США в Афганистане. Они были получены в ходе допросов захваченных в плен боевиков. Эту информацию проверило и подтвердило ЦРУ. В марте в Белом доме обсуждали возможные ответные действия. В обсуждении участвовал, в частности, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Что решил Белый дом, неизвестно. По данным The Washington Post, на прошлой неделе власти США предупредили о предполагаемом сговоре Великобританию. Остальных союзников по международной коалиции формально еще не уведомили. Совет национальной безопасности США заявил The Washington Post, что «оценка достоверности основных обвинений продолжается».

