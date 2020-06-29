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Россия готовится атаковать Украину — МИД

Украинцы должны быть готовы к полномасштабному наступлению русских войск на Украине. Любые российские военные учения вблизи границы могут перерасти в боевые действия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью «Интерфакс-Украина».

По его словам, многие военные эксперты и аналитики не исключают военное наступление российских вооруженных сил для достижения политических или экономических целей.

Сейчас Россия наращивает военные возможности на восточной границе Украины и усиливает военный контингент на оккупированном Крыму и на Донбассе.

«Довольно часто переводятся в повышенную боевую готовность российские оккупационные силы на территории оккупированного Донбасса. Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск однозначно растет, и, конечно, военные это видят «, — подчеркнул Боднар.

Как считает заместитель главы МИД, причинами полномасштабного наступления может быть как внутренняя нестабильность в России, в частности из-за недовольства результатами голосования за изменения в Конституции, так и вопросы поставок воды в оккупированный Крым.

29 июня, 2020 | Category: Новости, Россия, Украина ﻿
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1 comment to Россия готовится атаковать Украину — МИД

  • Владимир
    29.06.2020 at 18:02 · Reply

    В какой форме война будет не знаю ,но Москва Украину не оставить в покое (на красивых словах возможно типа ЭтоНеМы) и будет вредить , убивать регулярно !

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