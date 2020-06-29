Резкое падение рейтинга Зеленского: впервые после выборов большинство украинцев не одобряют действия президента

38% опрошенных в июне украинцев одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского, тогда как 45% — не одобряют.

Таким образом, за месяц, уровень доверия к Зеленскому упал на 9%, в мае его действия одобряли 47% украинцев. В тоже время антирейтинг президента вырос на 8% — в мае он был на уровне 37%.

«Разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной и составила минус 7 процентных пунктов», — говорится в сообщении социологов

При этом 23% опрошенных в июне одобряют действия Кабинета министров, 59% — не одобряют.

Действия Верховной Рады одобряют 21% украинцев, 62% — не одобряют.