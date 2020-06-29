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Пьяную Пэрис Хилтон арестовали на сутки из-за буйного характера

Пьяную Пэрис Хилтон арестовали в беверли-Хиллс на днях. Причина была в ее буйном характере. Находясь с новым бойфрендом на вечеринке в одном из ночных клубов, Хилтон начала приставать к незнакомой девушке, обвиняя ее в том, что она собиралась «увести ее парня». Все закончилось несколькими разбитыми бокалами и выдворением из ночного клуба, пишет Sun. Однако наша героиня не остановилась на этом и с боем попыталась пробиться в клуб снова из-за чего и была вызвана полиция.

Хилтон пришлось провести около суток а полицейском участке, пока за ней не приехал адвокат. Теперь девушке опять грозит суд, который вероятно закончится немаленьким штрафом и общественными работами, что уже было ранее. Сама Хилтон уже извинилась перед владельцем клуба, впрочем это с ней уже происходит не в первый раз.

29 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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