Польза экстракта брокколи для женщин

Он обладает большим количеством полезных свойств: благотворно влияет на пищеварительную, сердечно-сосудистую системы. А также обладает противовоспалительным и антиканцерогенным эффектом. Брокколи наибольшим спросом пользуется среди женщин. Для обеспечения нормальной работы репродуктивной женской системы часто применяется гормональная терапия. Она оказывает негативное влияние на весь организм. Альтернативой является применения Индола. Это натуральная добавка на основе вытяжки из брокколи.

Репродуктивно – восстановительное и противовоспалительное действие брокколи

Биологически активные добавки с индол-карбинолом производит большое количество компаний (к добавкам с индол-карбинолом https://dobavki.ua/indol-3-karbinol/). Для получения должного лечебного и профилактического эффекта нужно выбирать проверенные препараты. Они имеют наибольшее количество положительных отзывов тех, кто купил и употреблял.

Indole-3-Carbinol, Pure Encapsulations, 60 капсул. Налаживает работу репродуктивной системы женщин. Повышает защитные функции иммунной системы. Приводит в норму функцию яичников и надпочечников. Контролирует выработку половых гормонов. Meta I-3-C Stabilized Indole-3-Cabinol, Metagenics, 60 капсул. Содержит большое количество антиканцерогенов. Используется в качестве защиты от ультрафиолетового излучения. Незначительно снижает уровень сахара в крови. Advance Physician Formulas, Inc., 200 мг, 60 вегетарианских капсул. Одна из самых востребованных пищевых добавок. Обладает сильным антиоксидантным эффектом. Замедляет процессы старения. Нормализует работу пищеварительной системы. Indole-3-Carbinol with Resveratrol, Swanson, 200 мг 60 капсул. Нейтрализует негативное воздействие свободных радикалов на женский организм. В состав входит сульфорафан и синегрин – это вещества, содержащиеся в свежем брокколи. Их полезным свойством является способность остановить деление и размножение раковых клеток. Помимо репродуктивных свойств, обладает способностью снижать вес. Отлично подойдет для тех, кто поддерживает нормальный вес.

Основное преимущество применения добавки индола-карбинола заключается в том, что их можно применять круглый год. Свежий овощ брокколи доступен для употребления только в осенний сезон. Чтоб покрыть суточную дозу потребности в индоле, достаточно 1 — 2 капсул.

Если не превышать рекомендованных дозировок, добавка индол будет оказывать только положительное влияние на организм. Большая часть женщин отмечают, что восстановление работы репродуктивной системы уже наступает после окончания одного курса приема биологической добавки.

Ограничение в употреблении индола-карбинола

Индол-карбинол не рекомендуют принимать в следующих случаях:

индивидуальная непереносимость брокколи;

различные болезни, связанные с кишечником и желудком;

любые заболевания поджелудочной, щитовидной железы, надпочечников;

восстановительный период после операций;

беременность и период лактации.

Перед употреблением пищевой добавки на основе вытяжки из брокколи, желательно проконсультироваться с врачом. Это нужно для того, чтоб избежать нежелательных побочных реакций и не нанести вред здоровью.

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