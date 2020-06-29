Нефть продолжает падать из-за коронавируса

В понедельник цены на нефть снизились вторую сессию подряд, поскольку случаи заболевания коронавирусов в Соединенных Штатах и ​​других местах выросли, что привело к тому, что некоторые страны восстановили частичную блокировку, может снизить спрос на топливо.

Нефть марки Brent LCOc1 подешевела на 83 цента, или на 2%, до 40,19 доллара за баррель до 0456 по Гринвичу, в то время как американская нефть CLc1 была на уровне 37,69 доллара, снизившись на 80 центов, или на 2, 1%.

Нефть Brent должна завершиться в июне с третьим ежемесячным приростом после того, как основные мировые производители продолжили беспрецедентное соглашение о сокращении поставок на 9,7млн. баррелей в день в июле, в то время как спрос на нефть улучшилось после того, как страны во всем мире ослабили меры по блокированию.