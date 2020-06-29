Названо идеальное число бывших любовников

Бывших партнёров должно быть не больше двенадцати, но и не меньше восьми. К такому мнению пришли как мужчины, так и женщины в ходе проводимого опроса, организованного сайтом Tinder. Если любовников было меньше восьми, то партнёр считался не очень опытным. Особенно это настораживает женщин. Если любовников оказывается больше 10, то их сразу причисляли к не очень разборчивым людям. Результаты признали ожидаемыми, и организаторы отметили растущую толерантность людей к свободным отношениям.

У участников спрашивали, какое количество бывших любовников считается приемлемым при новом знакомстве. Почти 40% мужчин и женщин нормально воспринимают количество от 8 до 12 партнёров. Со знакомыми, у которых было более 20 любовников согласны встречаться всего 4% мужчин и 3% женщин. Тех, кто имел меньше 10 партнёров, причислили к сексуально неподкованным или зажатым людям.

На самом деле всего треть мужчин и женщин хочет точно знать, сколько у их избранников было партнёров. Организаторы опроса пришли к выводу, что люди становятся более открытыми и спокойнее относятся к богатому сексуальному опыту. Если похожее исследование решили провести 10 лет назад, то тех, кто имел более 10 любовников, отнесли к сильно распущенным личностям.