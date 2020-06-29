Милла Йовович показала подросших дочерей

44-летняя американская актриса Милла Йовович, которая недавно весело провела уик-энд с семьей, показала свою младшую дочь. Отметим, что актриса 2 февраля родила третьего ребенка – Ошин Йовович-Андерсон. Сейчас девочке почти 5 месяцев.

Голливудская знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала новое фото малышки и очаровала им поклонников. Милла показала, как Ошин выросла за это время. На опубликованном снимке обе девочки лежат на кровати и улыбаются. По словам звездной мамы, девочка обожает проводить время со своей пятилетней сестрой Дэшиэл.

«Смотрите, как Дэшиэл играет с Ошин – это невероятно. Она восхищается своей маленькой сестрой, так любит быть с ней. Заставляет меня чувствовать себя хорошо, видеть насколько им комфортно вместе. Горжусь моей средней девочкой!» – написала Милла Йовович.