Лукашенко предупредил об угрозе распада Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на закрытом выступлении перед активом Минской области предупредил, что республика может лишиться части своих территорий и вернуться к границам 1921 года. Фрагменты встречи были показаны на телеканале «Беларусь 1».

«Не позволяйте возвращаться к тому, от чего мы с вами ушли. (…) Думаю, вот, сейчас ребята выведут — 1921-й год, Рижский договор (на экране появляется карта «Межы Беларусi — 1921-1946» ). Видите, вот эта розовая полосочка. Это наши нацмены с 21-го года воевали за незалежную Белоруссию. Вот что нам осталось в 21-м году. Все остальное разменяли и отдали: Западу, Польше, что-то там на востоке было у России», — сказал белорусский лидер об угрозе распада страны.

Он напомнил, что в 1939-м граница Белорусской ССР проходила неподалеку от Минска. По словам Лукашенко, если бы осенью того года Красная Армия не присоединила Западную Белоруссию, находившуюся в составе Польши, то границы государства сейчас были бы совсем другими.

«Вот я не хочу, чтобы было это сейчас. Поэтому вы подумайте. Вы подумайте, в какой стране мы будем жить. И сегодня время выбрало нас — решить эту проблему. Можете, хотите? Вставайте рядом. Не можете? Уходите в сторону. Не мешайте», — заявил президент.