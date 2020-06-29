Израильская компания представила прототип летающего водородомобиля

Израильской компанией Metro Skyways на всеобщее обозрение представлен прототип летающей версии авто. Модификацию, получившую силовую установку на специальных топливных ячейках, назвали CityHawk.
Транспортное средство оснащается электродвигателем, функционирующим за счёт эффективных водородных элементов. Благодаря ему работают два вентилятора, которые скрыты спереди и сзади летающего аппарата. Данный транспорт способен вмещать до 6 потенциальных пассажиров. Техника может разгоняться до 270 км/час. При этом водородомобиль способен преодолеть путь до 150 километров.
https://stmegi.com/posts/81147/izrailskaya-metro-skyways-predstavila-prototip-letayushchego-vodorodomobilya/
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