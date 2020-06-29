Главный ракетный центр в Тегеране «взорвали неизвестные» (фото)

Снимки, сделанные со спутника Worldview компании maxar демонстрируют масштабный ущерб на военном объекте в Тегеране после взрывов в ночь с четверга на пятницу на прошлой неделе.

По данным экспертов, взрыв произошел к востоку от Тегерана, там, где в горах создана система тоннелей и центров производства ракет. В воздухе был виден гигантский огненный шар. Международные обозреватели полагают, что на уничтоженном объекте последние 20 лет осуществлялись эксперименты с взрывчатыми веществами.

Вопреки официальным утверждениям иранцев, речь идет о военной базе.

Разрушенный объект хорошо известен разведкам западных государств. На нем производились двигатели для баллитсических ракет с дальностью действия до 2 тысячи километров. на протяжении многих лет иранские власти отказывались допускать на этот объект международных инспекторов.

До настоящего момента любую информацию о таинственном взрыве на базе 24-25 июня предоставляли военные, а не полиция или пожарные. Это также бросает тень сомнения на официальную версию о “взрыве на газовом хранилище”. Несмотря на силу взрыва, который снимали с расстояния несколько десятков километров, нет масштабных разрушений, которые следовало бы ожидать при аварии на газохранилище.

Иранское государственное ТВ показало сгоревшие емкости для хранения газа — но не показало местности вокруг.

На спутниковых снимках видны сотни квадратных метров выжженной земли — но их не видно в показанных иранским ТВ репортажах.

Одновременно со взрывом в Тегеране произошел взрыв в городе Шираз. В Шираз примерно в половине домов отключилось электричество. Турецкие СМИ сообщили о взрыве на ТЭЦ Шираза. Официальное агентство сообщило о “пожаре на ТЭЦ в округе Парс”.

Предположительно, в результате взрыва в Тегеране уничтожен ракетный завод Худжир. Фабиан Хинтц, исследователь из Центра Джеймса Мартина Института Миддлбери в Калифорнии говорит, что в результате взрыва уничтожены объекты промышленной Ассоциации Шахид, занимающейся выпуском твердотопливных ракет. На объекте создано несколько подземных тоннелей.

http://mignews.com/news/disasters/world/290620_72103_46977.html