Гаджет We Are Rewind возрождает старые добрые кассетные плееры Виниловые пластинки, казалось бы, безвозвратно ушедшие в прошлое, пережили «второе рождение» в руках диджеев. По мнению предпринимателя Ромена Будруча и его партнеров, старый добрый кассетный плеер не менее достоин реинкарнации – правда, с учетом современных технологических реалий.



На создание устройства We Are Rewind команду Будруча вдохновил просмотр ностальгических фильмов 80-х годов и телесериалы вроде «Стражи галактики» («Guardians of the Galaxy») и «Очень странные дела» («Stranger Things»). We Are Rewind примерно того же размера и формы, что и ранние версии Sony Walkman с кнопочным управлением. Подобно им, современный плеер воспроизводит кассеты в режиме стерео. От XXI века We Are Rewind «достались» полностью алюминиевый корпус и Bluetooth, с помощью которого можно воспроизводить музыку через сторонний динамик или беспроводные наушники. В отличие от большинства кассетных плееров 80-х годов, We Are Rewind также можно использовать для записи музыки на чистую кассету. А вместо сменных батарей типа АА он питается от встроенного литиевого аккумулятора. Одной зарядки хватает на 10 часов. Приобрести We Are Rewind можно на Kickstarter, пожертвовав около 100 долларов. Его розничная цена составит уже 145 долларов.

