Дзидзьо поделился эффектными кадрами из его родного села

На Львовщине Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) снимает новый фильм. Артист выбрал родительский дом, который идеально подошел к концепции его нового телепроекта. Сейчас в сети появились новые кадры со съемочной площадки, которые поразили красотой и живописностью украинского села Бортники.

Фотографии Дзидзьо опубликовал на инстаграм-странице и сразу же привлек внимание пользователей сети. На фото артист драматично позировал со взъерошенными волосами на живописном поле. Красота украинской природы в сочетании с актерской игрой Дзидзьо заинтересовали киноманов. Еще одним эффектным элементом в кадре был ключ, который мужчина продемонстрировал в кадре.

Пока Дзидзьо не раскрывает всех деталей нового проекта. Однако в заметке он признался, что хочет подать свою работу на рассмотрение зарубежных экспертов.

Тема моего нового фильма очень глубокая, коснется каждого. Пришла пора вспомнить нам, кто мы на самом деле. Фильм снят и смонтирован, идет процесс постпродакшна, хочу показать его на международных кинофестивалях,– анонсировал Дзидзьо.