Дружба Меган Маркл с еврейкой Джессикой Малруни закончилась после скандала о «привилегиях белых»

Меган Маркл поссорилась со своей близкой подругой, еврейкой Джессикой Малруни после того, как узнала о ее издевательствах над чернокожей блогершей.

Телеведущая Джессика Малруни замужем за сыном бывшего премьер-министра Канады Брайана Малруни, а также является наследницей обувной сети в Монреале.

Меган Маркл считала Малруни своей лучшей подругой, и даже оставила своего сына Арчи на ее попечение на время своей поездки с принцем Гарри в Великобританию в марте.

Однако в июне Малруни обвинили в угрозах чернокожей блогерше Саше Эксетер.

Телеведущую задело заявление Эксетер о том, что она недостаточно активно противостоит расизму.

Блогерша рассказала, как Малруни угрожала разрушить ее карьеру и подать на нее в суд за клевету.

С тех пор Малруни трижды извинилась за свои слова, а ее муж Бен уволился с одного из шоу, которое он вел на канадском телеканале CTV, после того как одна из его коллег заявила, что его жена планирует «возмездие» для тех, кто не поддержал ее во время скандала.