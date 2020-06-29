Disney представила ИИ, который может менять лица в прямом эфире

В новой статье, опубликованной компанией Disney Research в сотрудничестве с ETH Zurich, описывается полностью автоматизированная нейронная сеть, которая может менять лица на фотографиях и видео. Это первый метод, который может менять лица в режиме реального времени и записывать видео в высоком качестве. ИИ можно использовать в кино и телевидении, при этом качество будет настолько высоким, что «зрители не смогут отличить настоящее лицо от отредактированного».

Исследователи планируют использовать эту технологию для замены лица актера, когда ему нужно играть более пожилого себя. Они также предполагают, что эта технология может быть полезна в случаях, когда часть сцен за актера играет каскадер.

Исследователи отметили, что новый метод уникален по сравнению с другими, в том числе тем, что любое лицо, используемое на съемочной площадке, может быть заменено любым записанным лицом. При этом в большинстве случаев ученые не заметили «склеек», которые можно увидеть на многих других deepfake-видео — актер выглядел так же, как и в других сценах.

Издание TechCrunch отмечает, что в некоторых случаях ИИ работает плохо — особенно это заметно, когда алгоритму подают некачественные данные. Однако по сравнению с аналогами он выдает хороший результат в несколько раз чаще. «Что особенно важно, алгоритм работает с гораздо более высоким разрешением — это ключевой фактор для индустрии развлечений», — отмечает издание.