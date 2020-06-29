Apple может отложить выпуск первых iPhone 5G

Apple обдумывает возможный перенос на несколько месяцев выпуска первой линейки iPhone 5G из-за пандемии коронавируса, которая угрожает спросу и нарушает график производства.

Выпуск линейки первоначально планировался на сентябрь 2020 года. Газета напомнила, что с презентацией гаджета, поддерживающего 5G, Apple уже отстала от конкурентов — Samsung Electronics и Huawei Technologies.

О внутренних переговорах о возможной отсрочке сообщили три источника компании. Другие источники в цепочке поставок Apple добавили, что отрочку могут вызвать практические сбои.

«Даже если отложить в сторону проблемы с поставками, Apple обеспокоена, что текущая ситуация существенно ослабит желание потребителей обновить свои смартфоны, в результате чего реакция на выход первой линейки iPhone 5G может быть сдержанной», — сказал один из источников газеты. По его словам, компании нужно, чтобы «первый iPhone 5G стал хитом».

На этой публикации акции компании подешевели на 0,55% по итогам торгов в среду. В ходе дополнительных торгов они отыграли потери и подорожали на 0,8%.