Аня Тринчер рассказала, сколько зарабатывала в сериале «Школа»

Молодая актриса рассказала, как попала в популярный сериал «Школа». По ее словам, она не сразу прошла кастинг.

Мне рассказывал режиссер о том, что он меня не утвердил, а утвердил кастинг-директор. То есть я нравилась кастинг-директору, а режиссеру нет…У нас последний этап был парные пробы и девочка, которую взяли изначально не подошла. Она не смотрелась в коллективе и решили еще раз меня пригласить, -рассказала Аня.

Также популярная блогерша призналась, сколько зарабатывала в сериале. Как утверждает Тринчер, это был малобюджетный формат. Поэтому ее гонорар составлял примерно 1 тысячу гривен за съемочный день.

Мы шли плотным графиком, за 2-3 месяца сняли отсняли целый сезон. Это 30 серий по 40 минут. Это очень большой объем за этот период времени, подчеркнула актриса.