Японский эксперт нашел неожиданный способ похудеть и помолодеть

Долголетие связано с так называемым кодирующим геном сиртуином, который активирует процессы регенерации клеток, и тем самым сохраняет молодость и красоту. Об этом пишет японский эксперт Есинори Нагумо, которого цитирует Cursorinfo.

Специалист отмечает, что для того чтобы этот ген «заработал», нужно употреблять пищу реже, а лучше всего — «ходить с пустым животом». По его мнению, питание должно быть единоразовым, а не трехразовым, как считается. Эксперт отмечает, что если такой системой пользоваться хотя бы 4 недели, то можно с легкостью избавляться от лишнего веса, помолодеть и улучшить состояние кожи. В пример японский ученый привел разных диких животных — они выглядят здоровыми и спортивными, но едят в среднем один раз в день. Более того, после такой диеты человек в дальнейшем будет выбирать интуитивно только те продукты питания, которые не навредят телу, а процессы оздоровления и омоложения будут протекать автоматически, отметил ученый.

Диетологи не разделяют такой подход. Большинство экспертов сходятся в том, что питаться человеку следует 4-5 раз в день, при этом порции должны быть маленькими. В этом случае не будет эффекта «раздутого живота», а энергии и сил в течение всего дня будет достаточно для работы.