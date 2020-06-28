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Ученые обнаружили «зловещие» щупальцы у вируса SARS-CoV-2

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 имеет отростки, похожие на «зловещие» щупальцы, которые он протягивает к здоровым клеткам, что способствует быстрому поражению организма инфекцией. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование, которое должен опубликовать научный журнал Cell.

«Существуют нити, которые протыкают дыры в других клетках, и вирус проходит через отверстие от клетки к клетке. Наша гипотеза в том, что это ускоряет заражение», — пояснил профессор Неван Кроган.

Это открытие позволило сделать вывод, что для борьбы с COVID-19 можно использовать препараты от рака. В частности, речь идет о тайваньском препарате «Силмитасертиб».

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек, умерло более 500 тыс. человек.

28 июня, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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