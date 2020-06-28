Россия развернулась в Средиземном море и угрожает

По причине присутствия российских подлодок Средиземное море превращается в одну из самых милитаризованных зон в мире. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, пишет Stars and Stripes.

По словам адмирала, российская сторона развернула в море тихие, современные дизельные подводные лодки, вооруженные «Калибрами», которые способны отправиться в любую точку европейских вод и поразить ракетами любую столицу Европы или Африки.

Москва планирует господствовать в регионе, если ей позволят закрепиться в Ливии, добавил адмирал. Это «угроза», поэтому нужно поддерживать военно-морское присутствие на европейских морских путях, уточнил Фогго.

По его словам, стоит помнить о том, что «Россия делает в Крыму и сирийском Тартусе, и какую угрозу может представлять, укрепляя оплот в Ливии».