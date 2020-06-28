Российские самолеты-разведчики вновь были перехвачены рядом с Аляской

Американские военные самолеты осуществили в субботу перехват четырех российских разведывательных самолетов в районе Аляски. Об этом говорится в сообщении командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Российские противолодочные самолеты Ту-142 были обнаружены в 65 морских милях к югу от Алеутских островов. В течение восьми часов они находились в опознавательной зоне ПВО в районе Аляски.

В NORAD уточнили, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве, не вторгаясь в воздушное пространство США или Канады.

Американцы уже в четвертый раз за минувший месяц осуществили перехват российских военных самолетов в районе Аляски.

29 мая российское Министерство обороны опубликовало изображения двух американских бомбардировщиков B-1, перехваченных Россией после пролета над Балтийским и Черным морями вблизи российской границы.