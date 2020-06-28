Рита Ора в купальнике засветила фигуру с разных ракурсов

Певица похвасталась роскошной фигурой в золотистом топе и розовых трусиках.
Популярная американская певица Рита Ора решила порадовать своих поклонников новыми откровенными снимками.
В своем фотоблоге артистка разместила серию фотографий, сделанных на фоне сада. На них Рита позировала в крохотном купальнике, который состоял из золотистого топа и розовых трусиков. Так, исполнительница похвасталась пышной грудью и стальным прессом.
На другом фото Ора снята во время бега с поднятыми вверх руками. Таким образом певица еще и посветила роскошными ягодицами и стройными ножками.
Они: Рита, возвращайся на студию Я: Иду! Всего одна секунда- подписала публикацию Рита Ора.
Пользователи не сдержали эмоций и взорвались комментариями.
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