Представлены первые электронные книги с цветными дисплеями

В Китае представлены первые электронные книги с цветными дисплеями E Ink Print-Color.

О начале производства новых цветных электрофоретических дисплеев компания сообщила в конце декабря 2019 года. Тогда же партнёры E Ink подтвердили, что на 2020 год у компании большие планы по выпуску обновлённых девайсов.

Свои модели электронных книг на дисплеях E Ink Print-Color представили компании PalmRead (модель iReader C6) и iFlytek (модель Ebook).

Обе электронные книги используют 6-дюймовый дисплей E Ink Print-Color с возможностью отображать 4096 цветов. Кроме чёрного и белого базовыми цветами дисплеев E Ink Print-Color являются красный, синий и зелёный.

Спецификации устройства ничем не отличаются от возможностей электронных книг на чёрно-белых экранах E Ink: четырёхъядерный ARM-процессор плюс 16 ГБ флеш-памяти. Время автономной работы такое же, как у книг с монохромными экранами.