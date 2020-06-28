Как выглядел бы Дзидзьо, если бы был женщиной

Украинский актер и певец из Львовщины в очередной раз доказал, что чувство юмора у него на высоте. Дзидзьо поддался популярному тренду и сменил пол на своем фото. Перед внешностью артиста в теле женщины не устояли даже звездные коллеги.

Приложение FaceApp давно покорило пользователей социальных сетей по всему миру, а перед соблазном увидеть себя с измененным лицом не устояли даже звезды. Так, музыкант Дзидзьо показал на личной странице в инстаграме фото, на котором сменил пол на женский. От такого эксперимента исполнителя невозможно удержать смех.

Дзидзьо выбрал фото со студийной съемки, на котором позирует в черном атласном халате с принтом королевских корон. Артист направил свой проницательный взгляд в камеру, положив руки в карманы. Если в теле мужчины он брутальный красавец с бородой, то в теле женщины – шатенка с волосами средней длины, с тонкими выгнутыми бровями и большими темными глазами.

«Йо-йо-йой», – забавно прокомментировал Дзидзьо курьезное фото.

Реакция сети

Всего за несколько часов фото наделало шума в сети и набрало почти 12 миллионов лайков. Поклонники народного любимца не сдерживали своих эмоций и даже взялись определять, на кого похож музыкант. Одни убеждены, что он похож на сестру Олесю, другие говорят – на маму, а среди подписчиков нашлись и те, кто уверяет, что Дзидзьо в теле женщины – копия жены Юрия Ткача Виктории.

На фото отреагировали и звездные коллеги Дзидзьо. Ведущий Слава Демин пошутил, что певец похож на Адель, а юморист Юрий Ткач лаконично написал: «Это истерика».