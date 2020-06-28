Как в России происходит «обнуление»

Весь интернет пестрит шокирующими фотоотчетами о ходе проведения выборов за внесение поправок в конституцию. И избирательные участки на сей раз несколько удивляют, т.к. голосование проходит не абы где, а, например, в тележке из пятерочки, в багажнике автомобиля, на лесной опушке, на болотной кочке, в беличьем дупле, в кроличьей норе… Честно сказать, я по-началу даже не поверил, ибо видел подобное голосование ранее только в Африке, и то не во всей, а лишь в самых бедных ее регионах — Либерия, Сомали, Мозамбик, Свазиленд, Берег Слоновой Кости… хотя нет, вы недооцениваете последнее государство — на Берегу Слоновой Кости выборы проходят вполне цивильно, чего нельзя сказать об одной северной сверх-державе. А голосования в тележке Пятерочки или ящике из под пива, как правило привычны в странах, где гениталии принято скрывать за пальмовыми листьями. У нас, вроде бы как научились носить брюки, и даже надевать их на правильную сторону туловища, но этим, судя по всему, внешний лоск цивилизации ограничивается. Не подготовленного очевидца кадры российского голосования могут повергнуть в оторопь, вот что об этом пишет Эль Мюрид:

«Более убогого и постыдного зрелища, чем голосание в багажнике, на пеньке, в корзине изсупермаркета и прочих подручных материалов, представить себе просто невозможно. Даже в самых диких африканских странах ритуал выборов организуется ну просто на порядки выше. За одну только организацию «голосования» весь ЦИК вне зависимости от всех остальных параметров процесса должен быть отстранен с волчьими билетами. За профнепригодность. Организация самого голосования ниже любого плинтуса и критики. Уже очевидно, что фальсификации, манипуляции и подтасовки при такой организации не просто возможны, а обязательны. Так или иначе, но впереди еще несколько дней этого крайне постыдного процесса. Управленческая несостоятельность власти настолько велика, что огромное количество фото и видео с «избирательных участков» вызывает простую оторопь — насколько все плохо.»

Давайте же сейчас вместе полюбуемся ходом разработанных в Сколково нано-технологичных выборов нефтяной сверх-державы, под мудрым руководством Владимира Владимировича Кормчего, который сделал по сути невозможное и, как минимум в этом компоненте, опустил страну на уровень беднейших Африканских стран, чего не удавалось даже Ельцину — а это многого стоит.

Поскольку целевой электорат Путина представлен в первую очередь пенсионерами, то не сильно удивляет выбор мест для размещения пунктов голосования… на кладбищах. В Советское время была популярна песня, «У леса на опушке жила зима в избушке…», в Путинский период пришло время ее несколько перефразировать: «У кладбища на лавке вносилися поправки…».

А вот кадр проведения голосования в багажнике автомобиля, который уже многие видели благодаря тому, что его опубликовал некто Навальный. Типично наша, отеческая разработка, меду прочим, я ее называю: «На заднем, на сиденье — процесс шел обнуленья».

Хотя в некоторых местах, должно отметить, выборы проходили более цивильно. Например за столами для игры в домино. Через годы народная молва разнесет по округе сладкую песнь нового дня Победы: «За столом для домино обнулилося ОНО!»

В деревню, цивилизация еще не успела просочиться и укорениться в сознании масс, потому там ограничились проведением голосования на табуретах. Не просто дешево и сердито, но и стильно, молодежно, современно. Как потом будут распевать в русской деревне: «Во селе на табурете, мы внесли поправки эти…»

Или же, как на картинке ниже: «Во дворе на лавочке вносили мы поправочки!». А чтоб избиратель ненароком не заскучал, любая старушка может вспомнить молодость прискакав на участок прямо по нарисованным классикам:

Для любителей исконной лапотной старины, можно проголосовать прямо на пеньке. Сядь Маша на пенек, обнулился чтоб царек.

Для любителей романтики, можно сделать это по привычке за гаражами. «Так сходили за гараж — обнулился Путин аж!».

Снова пенек… я все ждал, когда кто-то опубликует фотки участка в беличьем дупле, или кротовой норе. Так вышел на огород, вредителя подземного травить, норку нашел, а оттуда рука с бюллетенем и ручкой. И проголосовал, и вредителя потравил, причем в прямом смысле.

На лавочке во дворе… обратите внимание на зеленую урну для голосования. Какое голосование, такая и урна.

Только в России есть услуга голосования на шашлыке.

За шашлыком на бюллетене

Царапай галку шампуром

Во имя сроков обнуленья

Чтоб был доволен избирком

Опять пенек… чтоб обнулился чей-то срок…

В кустах каких-то. Видимо бюллетень суют прямо в кусты. Аж диву даешься, сколь символичные места у нас выбраны для голосования. Обычно в кустах, за гаражами, на пеньках и тд., принято заниматься другим. Но как же точно это другое олицетворяет суть происходящего на голосовании.

Очень интересно, что в этот момент чувствуют сами работники на площадках… каково им заглядывать в окна проезжающих автомобилей и видеть в них охуевшие лица горожан?

А этот кадр выше всех похвал — отчего-то мне кажется, что голоса будут считаться также, как оформлялась площадка… там нарисуем то, там — это. Вообще этот участок мне напомнил о существовании карго-культа в диких африканских племенах. Где подражая цивилизации принято имитировать самолеты, делая их из говна и бамбуковых палок. Точно также у нас имитируют выборы. Подобной насмешки над выборами не было даже в СССР. Это просто высший пилотаж. Видимо сказывается обмен опытом с дружественными Путину народами Африки. Я не знаю, что они подсмотрели у нас и сейчас используют в своей жизни, но точно знаю, что мы подсмотрели у них:

После этого весьма забавно читать мнение доморощенных аналитиков о том, что власть озабочена легитимизацией выборов. Чувак, власть проводит выборы чуть ли не в сельском сортире с вырезанным сердечком на полу, вокруг которого злобной тучей роется целая орда примитивных беспозвоночных — я не про избирателей, а про мух. Там кто угодно что угодно может нарисовать на клочке туалетной бумаги. Так что власть откровенно срать хотела на всю возню вокруг легитимности.

Они выборы проводят среди игрушечных лягушек. Ты правда думаешь, что там кто-то озабочен вопросами легитимности? Легитимность за тем, кто опирается на штык росгвардейца. Все остальное — чушь собачья.

Пущей атмосферности этим выборам добавляет и антикоронавирусное обличье работников. Никак не могу избавиться от мысли, что на некоторых кадрах они очень уж подозрительно напоминают медбратьев психиатрической лечебницы:

И, конечно же, нельзя было обойти стороной столь близкое сердцу любого провинциала место, как беседка для выпивки:

Пока где-то вводят в эксплуатацию патрульных роботов и возвращают из космоса ракеты, на большей части населения суши в грязных, пропахших алкогольной мочевиной подъездах, решается судьба будущих поколений:

Вам везет грузовичкофф

Избирательных хуйкофф…

Ноу-хау российской политики: избирательная остановка. К слову, качество остановки — завораживает. В побежденной Германии увидев такую остановку, решили бы что это снято в зоне отчуждения чернобыльской АЭС. Просто, президент у нас очень мало правил — не успел обновить остановку.

Кстати, обратите внимание на сопутствующие пейзажи великой и прекрасной России. Двадцать лет у власти не прошли даром:

А как вам избирательная ширма:

Голосуйте на камНЕ, чтоб геев не было в стране!

«Карусель-карусель, начинает рассказ. Это сказки, геи, обнуленье… Карусель, карусель — это радость для нас, прокатись на нашей карусели!

Наиболее прозрачным голосование получилось на Ленинском проспекте в Петербурге, ведь там голосование проходило в тележке из пятерочки. Голосование на пятерочку — обнулили Вовочку!

Для любителей же экзотики, голосование проводилось в бедуинских шатрах пропахших верблюжьими шкурами, ослиными залупами и кумысом месячной выдержки. Голосование проводилось под знаменами лозунга: «Почувствуй дух родины на ближайшие 16 лет».

Подозрительно шатер напоминает вот это:

Для тех же, кому ослиных залуп и верблюжьих потрохов оказалось недостаточно, в Тамбове организовали на участках раздачу дешевой гречи:

И выступление таких же дешевых артистов, радующих избирателя эстрадными хитами Льва Лещенко 70-х годов:

ЦИК же в свою очередь, считает, что все эти избирательные участки им подбросили солдаты НАТО. Так, глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосования на лавочках и в багажнике машин не существует:

«Вот мне сейчас прислали, что есть жалобы на выездное голосование. В сети распространяют, что голосовать на лавочках и багажниках машин незаконно. Простите меня, не голосует никто у нас на лавочках и багажниках машин, никто не голосует в палатках. Только навесы легкие на воздухе. Никаких голосований на лавочках и багажниках не предусмотрено и не будет. И все голосование вне помещения проходит в присутствии наблюдателей».

Выборы над которыми ближайшее время будет потешаться весь мира, а Россия — рыдать…

Самые позорные выборы в истории…

До подобного даже Лукашенко и Гурбы-оглы… как там этого хера из Туркменистана зовут — не додумались.

https://hueviebin1.livejournal.com/474294.html