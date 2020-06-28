Израильский концерн «Рафаэль» показал усовершенствованного «убийцу танков»



Один из крупнейших израильских производителей вооружения — компания Rafael («Рафаэль») — представила новую модель пускового комплекса для универсальных ракет семейства Spike типа «Тамуз» (Tamuz Type 5 SPIKE NLOS — от англ. non-line of sight — стрельба в отсутствие прямой видимости цели).

Комплекс создан совместно с польской корпорацией PGZ. Усовершенствованная ракета 5-го поколения «Тамуз» снабжена электронно-оптической и независимой навигационной системами. Сам комплекс представляет собой всепогодную многоцелевую мультиплатформу, предназначенную для уничтожения бронетехники, бункеров, ДОТов, ДЗОТов и иных инженерных сооружений, а также надводных целей и живой силы противника как днем, так и в ночное время.

SPIKE NLOS способен покрывать большую площадь огня (в диаметре до 30 км), что позволяет одновременно атаковать несколько целей. Особенно смертоносен он для вражеских танков. Ракета может наводиться при помощи БПЛА или спутника, имеет собственную систему фиксации цели и дистанционное управление.

Компактность, быстрота развертывания и огневая мощь комплекса позволяют снизить зависимость малых подразделений от артиллерийской и воздушной поддержки. Кроме того, ракета характеризуется чрезвычайно высокой точностью, что позволяет вести бой в городских условиях.



https://www.9tv.co.il/item/15344