Хьюстон, «Аполлону-13» — 25 лет! Десять интересных фактов о фильме

На днях исполняется ровно 25 лет со дня премьеры х/ф «Аполлон-13», посвященного самой знаменитой «успешной неудаче» в истории NASA. Картина уже давно приобрела статус классики и считается одним из самых реалистичных голливудских фильмов про космос — как в плане сюжетной близости к настоящим событиям, так и с точки зрения общего внимания создателей к техническим деталям. Так что, по случаю сегодняшнего юбилея я решил сделать подборку из десяти интересных фактов о картине Рона Ховарда.

Сценарий фильма написан на основе книги «Потерянная Луна»

В основу сценария «Аполлона-13» легла книга «Потерянная Луна», написанная астронавтом Джимом Ловеллом и журналистом Джеффри Клюгером. В ней весьма подробно описаны как предыстория миссии, так и сам злополучный полет с множество технических подробностей и детальнейшей хронологией всего, что происходило на борту корабля и в ЦУПе. Кому хочется узнать побольше о тех драматических событиях — рекомендую ее почитать.

Как это часто бывает, Голливуд заинтересовался книгой еще до ее выхода. Студия Universal приобрела права на ее экранизацию, после чего сценаристы Уильям Бройлес мл. и Эл Райнерт адаптировали материал в сценарий полнометражного фильма. В дальнейшем Джон Сэйлс внес несколько правок в рукопись, но в титрах картины его имя не было указано.

Картина была выпущена через 25 лет после полета «Аполлона 13»

Фильмы, посвященные историческим событиям, часто любят привязывать к различным круглым датам. И наш сегодняшний юбиляр не является исключением. «Аполлон-13» был запущен 11 апреля 1970 года и вернулся на Землю спустя 5 дней 22 часа и 54 минуты. Фильм Рона Ховарда вышел в 1995 году и был приурочен к 25-летию миссии.

В «Аполлоне-13» могли сыграть Джон Траволта и Брэд Питт

Не секрет, что даже в самых аккуратных фильмах, снятых по реальным событиям, далеко не всегда внешность актеров соответствует внешности их прототипов (особенно, если речь не идет о деятелях планетарного масштаба, чьи лица хорошо известны публике). Вряд ли нужно объяснять, почему так происходит.



Настоящие Джим Ловелл, Джек Суайгерт и Фред Хейс Настоящие Джим Ловелл, Джек Суайгерт и Фред Хейс

«Аполлон-13» не исключение. Из всех из голливудских звезд первой половины 1990-х наибольшим внешним сходством с командиром корабля Джимом Ловеллом, пожалуй, обладал Кевин Костнер. Некоторое время продюсеры даже рассматривали возможность действительно позвать его в картину. Известно также, что предложение сыграть Ловелла было сделано Джону Траволте, но тот отказался.



Хэнкс и Ловелл Хэнкс и Ловелл

В итоге, режиссер Рон Ховард предложил кандидатуру Тома Хэнкса, с которым он десятью годами ранее поработал над «Всплеском». Ховард знал, что Хэнкс давно увлекается историей космонавтики и, скорее всего, не откажется от такого предложения. Режиссер оказался прав. После просмотра фильма жена Джима Ловелла похвалила Хэнкса отметив, что хоть актер внешне и не похож на ее супруга, но ему удалось очень точно передать его характер и манеры.

В «Аполлоне-13» могли появиться и другие известные лицедеи. Так, Вэлу Килмеру и Брэду Питту предлагали сыграть Джека Суайгерта, а на роль Фреда Хейса рассматривались Чарли Шин и Джон Кьюсак. В итоге, эти роли достались Кевину Бейкону и Биллу Пакстону.

В фильме не использовались архивные съемки настоящего полета

Во время пре-продакшна Рон Ховард принял решение не использовать реальные архивные кадры из полета «Аполлона-13». Сцены запуска Saturn V, отделения ступеней, стыковки и расстыковки — все это было сделано при помощи комбинации компьютерной графики, моделей и пиротехники. Получилось весьма эффектно. На момент выхода «Аполлона-13» очень хвалили за визуальные эффекты (они и по сей день большей частью смотрятся достаточно неплохо). Посмотрев фильм, настоящий Джим Ловелл даже предположил, что создателям где-то удалось найти ранее неизвестные архивные пленки.

Для фильма были построены декорации модулей «Аполлона-13» и ЦУП

При работе над фильмом Рон Ховард старался придерживаться максимально возможной реалистичности. Например, для создания декораций лунного и командного модуля была привлечена компания, занимавшаяся реставрацией настоящего командного модуля «Аполлона-13». В общей сложности, для фильма были изготовлены четыре экземпляра модулей (два лунных, и два командных). Они обладали съемными секциями, что позволяло производить внутри них съемку.



Использовавшаяся в фильме декорация командного модуля Использовавшаяся в фильме декорация командного модуля

Костюмы, надетые на актеров в сценах запуска ракеты Saturn V, представляли собой точную реплику настоящих скафандров. Они были сделаны из тех же материалов и оснащены собственной системой подачей воздуха. Их изготовление обошлось в 30 тысяч долларов за штуку.

Многие из фраз и диалогов целиком перекочевали в сценарий фильма из архивных записей переговоров между «Аполлоном-13» и Землей

Что касается ЦУП, то NASA разрешило съемочной группы снять соответствующие сцены внутри настоящего центра управления в Хьюстоне. Однако, осмотрев помещение, киношники пришли к выводу, что оно слишком маленькое, чтобы развернуть в нем все необходимое оборудование. Поэтому они решили построить копию ЦУПа на павильоне студии Universal.

При строительстве декорации Рон Ховард также старался добиться максимально возможного сходства с оригиналом. Для создания реалистичной атмосферы использовались разные приемы. Например, места игравших контроллеров полета актеров были оснащены настоящей системой связи, позволявшей им переговариваться друг с другом. Один из консультантов NASA позже сказал, что однажды покинул съемочную площадку и по привычке принялся искать служебный лифт, пока не вспомнил, что находится не в Хьюстоне, а в Голливуде.

Сцены с невесомостью снимались на борту «Рвотной кометы» NASA

Сцены с невесомостью всегда являются головной болью для киноделов. Стандартная практика заключается в использовании тросов, на которых подвешивают актеров. К 1995 г. Голливуд уже освоил технологию CGI, что несколько упростило задачу: теперь тросы можно было убрать из кадра при помощи компьютера, что дало возможность использовать куда большее количество ракурсов. Но все равно, в тросовой невесомости всегда был и будет оставаться определенный элемент неестественности.

Рон Ховард же хотел, чтобы все в кадре выглядело как можно более правдоподобно. Поэтому, по совету Стивена Спилберга он пошел на беспрецедентный шаг и решил использовать в фильме настоящую невесомость.

Разумеется, Ховард не мог отправить актеров в космос. Но существовал иной вариант — использование «Рвотной кометы». Так называется самолет KC-135, используемый NASA для подготовки будущих астронавтов. «Рвотная комета» летает по параболической траектории, что позволяет воссоздать эффект невесомости примерно на 25 секунд.

NASA любезно согласилось предоставить съемочной группе «Рвотную комету» на две недели. Внутри самолета была размещена декорация космического корабля, ну а далее началось самое веселое. В течение 13 дней KC-135 совершил свыше шести сотен спусков по параболе. Актеры держались как могли. Утверждается что и Хэнкс, и Бейкон и Пакстон ни разу расстались с содержимым своих желудков, чего не скажешь о некоторых из операторов. В любом случае, результат того стоил. По сей день «Аполлон-13» остается одним из немногих голливудским фильмом с настоящей (хоть и не снятой в космосе) невесомостью.

Хьюстон, у нас проблема!

Тэглайном фильма стала знаменитая фраза «Houston, we have a problem» (Хьюстон, у нас проблема). Она обычно ассоциируется с Джимом Ловеллом. Но в реальности первым про проблему сказал Джек Суайгерт, после чего фразу повторил Ловелл. Согласно записям, диалог между экипажем и ЦУП сразу после взрыва в командном модуле выглядел следующим образом:

Суайгерт: Okay, Houston, we’ve had a problem here.

ЦУП: This is Houston. Say again, please.

Ловелл: Uh, Houston, we’ve had a problem.

Можно обратиться внимание на то, что в реальности астронавты сказали Houston, we’ve had a problem. Другая знаменитая фраза фильма — «Failure is not an option» (Неудача — это не вариант). Ее произносит сыгранный Эдом Харрисом руководитель полетов Джин Кранц во время одного из совещаний. В отличие от «Houston, we have a problem», эта реплика является выдумкой сценаристов. Она была придумана после разговора с одним из контролеров полета Джерри Бостиком. На вопрос Уильям Бройлеса о том, были ли во время полета моменты, когда инженеры начинали паниковать, он ответил « Нет, когда происходили плохие вещи, мы просто спокойно рассматривали все имеющиеся варианты — и неудача не была одним из них». Услышав это, Бройлес моментально придумал фразу, которая идеально передавала дух всего фильма. Когда встал вопрос о том, кто же из героев ее произнесет, сценаристы быстро решили, что это должен быть Кранц.

После выхода фильма фраза обрела большую популярность и стала таким же символом миссии, как и «Хьюстон, у нас проблема». В итоге, Джин Кранц выбрал ее для названия своей автобиографии, опубликованной в 2000 году.

У Джима Ловелла есть камео в фильме

В «Аполлоне-13» можно увидеть несколько камео настоящих участников показанных фильме событий. Например, командир авианосца, приветствующий вернувшихся астронавтов — это и есть Джим Ловелл. Также в фильме появился Джин Кранц (его можно увидеть на заднем плане в сцене, где ЦУП готовится к возвращению корабля) и Мэрилин Ловелл (в толпе, наблюдающей запуск Saturn V).

Исторические неточности фильма

Говорят, что после тестового показа «Аполллон-13» один из зрителей оставил гневный отзыв, обвинив создателей фильма в том, что они испортили хороший фильм типичным голливудским хэппи-эндом. Конечно, если совершенно не знать историю, то действительно можно подумать, что все показанное на экране является плодом буйной фантазии сценариста.

Но полет «Аполлона-13» это тот редкий случай, когда реальные события оказалась настолько непредсказуемыми, что сценаристам в принципе не нужно было ничего придумывать для усиления драматизма. Неожиданная замена астронавта Кен Маттингли на Джека Суайгерта всего за три дня до запуска (он действительно так и не заболел корью), отказ одного из двигателей Saturn V во время запуска, игнорирование американскими СМИ полета, взрыв командного модуля, вынужденные коррекции курса, жесткая экономия всех припасов, проблемы с углекислым газом и драматичная посадка, во время которой астронавты до последнего не были уверены, что тепловой щит выдержит и у корабля хватит энергии, чтобы выпустить парашюты — все это было на самом деле.

Тем не менее, «Аполлон-13» это в первую очередь все же художественный, а не документальный фильм, со всеми вытекающими ограничениями. Какие-то детали были убраны из-за требований по хронометражу, какие-то изменены, что-то было упрощено, что-то вообще осталось за кадром. Ну, и конечно же, в кадре можно найти обычные для любого фильма общие неточности и киноляпы. Их подробное перечисление выходит за рамки формата этого текста. Так что я ограничусь лишь наиболее важными на мой взгляд расхождениями между тем, что показано в фильме, и реальностью:

Незадолго до запуска «Аполлона-13» Мэрилин Ловелл действительно уронила свое обручальное кольцо в сток душа. Однако позже ей удалось его достать.

В реальности ссоры Суайгерта и Хейса не было. Когда Рону Ховарду указали на это, режиссер ответил, что ему это отлично известно, но он не может весь фильм показывать потные лбы астронавтов и ему нужна сцена ссоры, чтобы передать возросший уровень напряжения.

После аварии «Аполлон-13» совершил пять коррекций траектории, в то время как в фильме нам показали лишь одну и про еще одну упоминают в разговоре. При этом, во время одного из маневров в целях экономии энергии действительно не использовался навигационный компьютер и экипаж ориентировался визуально по земному терминатору, а отсчет времени велся по наручным часам. Но эта процедура не являлась внезапной импровизацией. Еще во время полета «Аполлона-8» кто-то в NASA задался вопросом о возможности визуальной навигации как раз в случае возникновения подобной ситуации. И именно Джим Ловелл (он был одним из участников той миссии) провел несколько успешных экспериментов и помог разработать соответствующую процедуру. Так что и NASA и экипаж «Аполлона-13» знали, что такой маневр вполне осуществим.

Все три члена экипажа многократно отрабатывали процедуру стыковки с на тренажерах. Так что фраза о том, что если Суайгерт не сумеет состыковаться с лунным модулем, миссия не состоится, не имеет особого смысла. Даже если бы у него и не получилось совершить стыковку, и Ловелл и Хейс в любой момент могли бы взять управление на себя и повторить процедуру.

В фильме астронавт Кен Маттингли (его сыграл Гэри Синиз ), который незадолго до запуска был заменен на Суайгерта и позже слетал к Луне на «Аполлоне-16», становится ключевой фигурой, решая проблему энергообеспечения «Аполлона-13» и спасая корабль. В реальности же над этой задачей билось множество специалистов. Большой вклад внес астронавт Чарльз Дьюк (к слову, именно он заболел корью, из-за чего Маттингли, собственно говоря, и отстранили от полета). Но хронометраж не позволял показать всех этих людей и их действия. Потому было принято решение сделать Маттингли своеобразным собирательным образом группы людей, решившей проблему с энергией.

), который незадолго до запуска был заменен на Суайгерта и позже слетал к Луне на «Аполлоне-16», становится ключевой фигурой, решая проблему энергообеспечения «Аполлона-13» и спасая корабль. В реальности же над этой задачей билось множество специалистов. Большой вклад внес астронавт Чарльз Дьюк (к слову, именно он заболел корью, из-за чего Маттингли, собственно говоря, и отстранили от полета). Но хронометраж не позволял показать всех этих людей и их действия. Потому было принято решение сделать Маттингли своеобразным собирательным образом группы людей, решившей проблему с энергией. Также за кадром остались несколько команд контроллеров, помогавших «Аполлону-13» на разных участках полета. В конце концов, все эти события длились несколько дней — а люди не могут работать круглосуточно без какой-либо смены. Но опять же, создатели решили, что столь большое количество действующих лиц слишком запутает зрителя. Поэтому в фильме нам показывают лишь команду Джина Кранца.

В фильм не попал взрыв одной из аккумуляторных батарей лунного модуля, случившийся после облета Луны. К счастью, он не причинил серьезного ущерба.

В отличие от фильма, в реальности NASA заранее знало, что период радиомолчания во время входа «Аполлона-13» в атмосферу продлится больше, чем во время предыдущих лунных экспедиций. Это было связано с тем, что корабль возвращался на Землю по иной траектории. Кроме того, движение корабля отслеживалось при помощи радара. Так что еще до восстановления радиосвязи было известно, что капсула «Аполлона», по крайней мере, не сгорела в земной атмосфере.

«Аполлон-13» удостоился 9 номинаций на Оскар

«Аполлон-13» оказался весьма успешным фильмом. Картина собрала свыше 350 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в 55 миллионов и в целом удостоилась весьма хороших отзывов как со стороны критиков, так и обычных зрителей. Американская киноакадемия не стала игнорировать этот успех. В общей сложности, «Аполлон-13» получил 9 номинаций на Оскар, в том числе за лучший фильм, адаптированный сценарий, музыку и роли второго плана (ими были отмечены Эд Харрис и Кэтлин Куинлен).

Но в итоге главным триумфатором того года стало «Храброе сердце», взявшее приз за лучший фильм. Эд Харрис проиграл Кевину Спейси, а Кэтлин Куинлен — Мире Сорвино. «Аполлон-13» взял лишь два статуэтки в технических номинациях.

Но хоть «Аполлон-13» и остался без основных наград, он установил планку, которая держится и по сей день. Конечно, за последующие 25 лет Голливуд выпустил множество фильмов по космос — от откровенного нелепых блокбастеров в духе «Армагеддона» до оскар-бейтов вроде «Человека на Луне». Было и несколько вполне сильных лент. Но, на мой взгляд, именно «Аполлон-13» все еще является примером наиболее сбалансированного космического фильма, в нужных пропорциях сочетающего голливудскую зрелищность, драму и реалистичность.

Ну а что касается Тома Хэнкса, то хоть «Аполлон-13» и не принес ему никаких кинопремий, актер удостоился другой, весьма неожиданной, награды. Астрономы отметили его участие в фильме, назвав в честь актера пятикилометровой астероид (12818) Tomhanks. Будем надеяться, что в будущем космический Том Хэнкс не сойдет с орбиты и не устроит нам Армагеддон.