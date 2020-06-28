Фильм Вуди Аллена откроет кинофестиваль в Сан-Себастьяне

Новый фильм режиссера Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина» (Rifkin’s Festival) откроет 68-й кинофестиваль в Сан-Себастьяне, который должен пройти с 18 по 26 сентября 2020 года.

Как сообщает Deadline, картина была выбрана неслучайно. Съемки фильма проходили в Сан-Себастьяне и его окрестностях.

По сюжету американская пара отправляется на кинофестиваль в Испании. В итоге героиня влюбляется во французского режиссера, а герой — в очаровательную испанку.

Главные роли сыграли Кристоф Вальц, Джина Гершон, Луи Гаррель и др.

Когда новая работа Аллена выйдет в прокат, пока неизвестно.