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Дочь Майкла Джексона выложила уникальные фотографии отца в Instagram

Пэрис Джексон решила поделиться с подписчиками новыми кадрами всемирно известного певца

Дочь всемирно известного американского певца Майкла Джексона выложила никем невиданные ранее фотографии отца в свой аккаунт в Instagram. На кадрах артист кривляется и показывает язык, хотя на одном из них целует дочь прямо в губы, что может быть воспринято весьма неоднозначно.

Также Пэрис Джексон трогательно подписала свой пост, заявив, что очень скучает по Майклу и любит его, а каждый день с отцом был наполнен волшебством. Этот пост был опубликован в минувший четверг, 25 июня, — именно в этот день артист умер в 2009 году.

28 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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