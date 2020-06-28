Дочь Майкла Джексона выложила уникальные фотографии отца в Instagram

Пэрис Джексон решила поделиться с подписчиками новыми кадрами всемирно известного певца

Дочь всемирно известного американского певца Майкла Джексона выложила никем невиданные ранее фотографии отца в свой аккаунт в Instagram. На кадрах артист кривляется и показывает язык, хотя на одном из них целует дочь прямо в губы, что может быть воспринято весьма неоднозначно.

Также Пэрис Джексон трогательно подписала свой пост, заявив, что очень скучает по Майклу и любит его, а каждый день с отцом был наполнен волшебством. Этот пост был опубликован в минувший четверг, 25 июня, — именно в этот день артист умер в 2009 году.