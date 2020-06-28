Билли Айлиш жестоко раскритиковала Джастина Бибера

Недавний скандал, внезапно разгоревшийся вокруг Джастина Бибера (Justin Bieber) спровоцировал многих знаменитостей высказаться на счет происходящего.

Одна из пользовательниц социальных сетей обвинила певца в изнасиловании, которое произошло в далеком 2014 году. Согласно словам «жертвы», Джастин сам пригласил ее в номер отеля, где произошло нечто ужасное.

Билли Айлиш (Billie Eilish), ранее являвшаяся большой фанаткой своего кумира, не смогла сдержать всех эмоций и высказалась о произошедшем крайне негативно а также отписалась от Бибера и всех, кто его поддерживает в Instagram.

Как известно, девушка имеет крайне категоричное мнение по поводу темы насилия и яро защищает всех, кто пострадал от этого. Фанаты с негодованием спрашивают певицу, для чего она так показательно отписалась от социальных сетей Джастина, но Айлиш не скрывает своего презрения к бывшему кумиру.

«Если я буду подписана на виновного в насилии, значит я поддерживаю его действия, но я против насилия. Я поддерживаю вас» — кратко и емко высказалась певица.

Невероятно, как слухи, появившиеся в сетях, могут резко изменить отношения между исполнителями.