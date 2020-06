Хьюстон, «Аполлону-13» — 25 лет! Десять интересных фактов о фильме Китай пытается захватить часть акватории Тихого океана — США » Байден шокирован тем, что Россия платит за убийства американцев Джо Байден, кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах, призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация, опубликованная The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками, правдива. С подобным заявлением бывший вице-президент выступил в эфире телеканала NBC. По словам Байдена, если это правда, то подобное разоблачение шокирует. Он также обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он несколько месяцев знал об этом опасном для Вашингтона взаимодействии и не ввел никаких санкций за это грубейшее нарушение международного права. Газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации.

