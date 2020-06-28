 
  »

Англичанина уволили с работы за баннер «Жизни белых важны»

Англичанина уволили с работы за баннер `Жизни белых важны`

Болельщика английского «Бёрнли» Джейка Хеппла уволили с работы за запуск самолёта с плакатом «White Lives Matter».

24-летний Хеппл выразил свое несогласие с этим решением.

«Я точно не расист, как меня пытаются выставить, — сказал он. — У меня много друзей с темным цветом кожи и выходцев из Азии. Своим поступком я присоединился к движению Black Lives Movement. Я хотел просто отметить, что жизни белых также важны», — сказал он.

https://mignews.com/news/politic/world/250620_193637_59580.html

28 июня, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  