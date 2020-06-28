Путин руководил террористами «Фракция Красной Армии» в ФРГ — СМИ » Англичанина уволили с работы за баннер «Жизни белых важны» Болельщика английского «Бёрнли» Джейка Хеппла уволили с работы за запуск самолёта с плакатом «White Lives Matter». 24-летний Хеппл выразил свое несогласие с этим решением. «Я точно не расист, как меня пытаются выставить, — сказал он. — У меня много друзей с темным цветом кожи и выходцев из Азии. Своим поступком я присоединился к движению Black Lives Movement. Я хотел просто отметить, что жизни белых также важны», — сказал он.



https://mignews.com/news/politic/world/250620_193637_59580.html

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