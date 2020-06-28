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Рейтинг Зеленского рекордно обвалился

Владимир Зеленский

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского рекордно обвалился: с сентября 2019 года он упал с 56,1 процента до 25,3 процента. Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на результаты соцопроса, проведенного Центром Разумкова.

В поддержку бывшего главы государства Петра Порошенко высказались 13,1 процента опрошенных украинцев. В прошлом году его поддерживали 6,1 процента.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко набрал 14,6 процента голосов (7,2 процента — в сентябре 2019-го), а лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 5,6 процента (против 4,3 процента в прошлом году).

Не определились с выбором 13,9 процента респондентов.

28 июня, 2020 | Category: Новости, Украина ﻿
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1 comment to Рейтинг Зеленского рекордно обвалился

  • Анатолий
    28.06.2020 at 13:31 · Reply

    Что с артиста возьмёшь..Народ дебильный и клоуна выбрал . а теперь пожинает плоды..

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