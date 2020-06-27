В ВОЗ подсчитали стоимость вакцины от коронавируса

Разработка вакцины и эффективных препаратов от COVID-19 обойдется в сумму свыше $31 млрд. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Центр новостей ООН.

По его словам, для обеспечения контроля над распространением коронавируса необходимы эффективные вакцины и средства диагностики и лечения в беспрецедентных масштабах и в беспрецедентно сжатые сроки.

Обычно процесс разработки и производства эффективной вакцины занимает до 10 лет, добавила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, однако в нынешних условиях действовать надо быстро, подметила она, подчеркнув, что сделать это нужно за 12 -18 месяцев.

Сбор средств на борьбу с COVID-19 состоится 27 июня под эгидой Европейской комиссии и международной правозащитной организации Global Citizen. В планах — собрать $31,4 млрд, добавил глава ВОЗ.