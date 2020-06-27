 
  »

В ВОЗ подсчитали стоимость вакцины от коронавируса

Разработка вакцины и эффективных препаратов от COVID-19 обойдется в сумму свыше $31 млрд. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Центр новостей ООН.

По его словам, для обеспечения контроля над распространением коронавируса необходимы эффективные вакцины и средства диагностики и лечения в беспрецедентных масштабах и в беспрецедентно сжатые сроки.

Обычно процесс разработки и производства эффективной вакцины занимает до 10 лет, добавила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, однако в нынешних условиях действовать надо быстро, подметила она, подчеркнув, что сделать это нужно за 12 -18 месяцев.

Сбор средств на борьбу с COVID-19 состоится 27 июня под эгидой Европейской комиссии и международной правозащитной организации Global Citizen. В планах — собрать $31,4 млрд, добавил глава ВОЗ.

27 июня, 2020 | Category: Мир, Наука, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  