В столице Мексики напали на министра безопасности — есть убитые

Глава министерства безопасности города Мехико — Омар Гарсия Арфуч — был серьезно ранен в результате вооруженного нападения на его автомобиль.

Как заявила в Twitter мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум, жертвами атаки стали двое охранников министра, которые были офицерами полиции. Кроме того, была застрелена случайная прохожая.

Бандиты напали на автомобиль в 06:38 по местному времени (14:38 мск), с гранатами и крупнокалиберным оружием. Полиция уже задержала 12 человек и разыскивает остальных.

По предварительным данным, организаторами атаки стали руководители местных наркокартелей, с которыми боролся Арфуч. Отмечается, что жизнь министра сейчас вне опасности.