В ООН шокированы видео с сексом в автомобиле организации в Израиле

Организация Объединенных Наций заявляет, что она «шокирована и глубоко обеспокоена» кадрами, на которых мужчина и женщина совершают половой акт в машине с символикой организации в Израиле.

На этих кадрах женщина в красном платье и мужчина совершенно очевидно занимаются сексом на заднем сидении белого полноприводного автомобиля с маркировкой ООН. 18-секундное видео было опубликовано в «Твиттере» в пятницу и получило широкое распространение в соцсетях.

По-видимому, оно было снято на главной набережной Тель-Авива. На переднем сидении джипа сидит еще один пассажир, а водителя не видно, когда машина исчезает из кадра.

В ООН заявили, что расследуют инцидент и близки к установлению личностей тех, кто изображен на видео. Предполагается, что это сотрудники миротворческой организации в Израиле, сообщили в ООН.

Что сказали в ООН

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации считают подобное поведение «отвратительным». Это «идет вразрез со всем, за что мы выступаем и за что мы боремся с точки зрения борьбы с неподобающим поведением сотрудников ООН», заявил он Би-би-си.

Отвечая на вопрос, мог ли это быть секс за деньги, Дюжаррик сказал, что это является предметом расследования.

ООН проводит строгую политику против сексуальных нарушений со стороны своих сотрудников.

«Мы шокированы и глубоко обеспокоены тем, что видно на этом видео», — добавил Дюжаррик. Расследование, по его словам, «продвигается очень быстро».

Дюжаррик предположил, что на видео могли быть сняты сотрудники Организации по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП), которая работает в регионе с 1948 года.

Хизер Барр, соруководитель отдела по правам женщин Human Rights Watch, сказала, что «не удивлена» видео из Израиля. «Хорошо, что они расследуют это», добавила Барр, однако, по ее мнению, у ООН больше проблем, чем это одно видео.

«Это проблема связана с обвинениями в сексуальной эксплуатации и насилия со стороны сотрудников ООН», — сказала она.

Сообщалось, что в отношении сотрудников Организации Объединенных Наций в 2019 году было зафиксировано 175 заявлений о сексуальной эксплуатации и насилии. Из этих утверждений 16 были подтверждены, 15 признаны необоснованными, остальные еще расследуются.