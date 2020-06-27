 
  »

В Москве найден мертвым глава крупной группы компаний

© CC0

Глава группы компаний «Пионер» Андрей Грудин скончался в возрасте 50 лет, предварительной версией считают самоубийство.

Как сообщает РЕН ТВ, тело бизнесмена было найдено в ночь на субботу в его офисе на Малой Пироговской улице в Москве.

Рядом с телом Грудина нашли огнестрельное оружие, полиция проверяет все версии произошедшего.

Отмечается, что принадлежащая бизнесмену компания строила апарт-отели YEʼS в Москве и Петербурге.

В Telegram-каналах появилась информация о том, что Грудин оставил записку и попросил никого не винить в его смерти. В последнее время его компанию обвиняли в агрессивной политике на московском рынке, из-за чего бизнесмен долгое время судился.

27 июня, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  