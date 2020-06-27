В Москве найден мертвым глава крупной группы компаний

Глава группы компаний «Пионер» Андрей Грудин скончался в возрасте 50 лет, предварительной версией считают самоубийство.

Как сообщает РЕН ТВ, тело бизнесмена было найдено в ночь на субботу в его офисе на Малой Пироговской улице в Москве.

Рядом с телом Грудина нашли огнестрельное оружие, полиция проверяет все версии произошедшего.

Отмечается, что принадлежащая бизнесмену компания строила апарт-отели YEʼS в Москве и Петербурге.

В Telegram-каналах появилась информация о том, что Грудин оставил записку и попросил никого не винить в его смерти. В последнее время его компанию обвиняли в агрессивной политике на московском рынке, из-за чего бизнесмен долгое время судился.