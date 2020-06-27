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В Испании выдвинули неожиданную версию о начале эпидемии коронавируса

Испанские ученые заявили, что коронавирус мог начать распространяться еще в марте прошлого года.

Как сообщается на сайте Университета Барселоны, исследователи нашли SARS-CoV-2 в сточных водах города, собранных 12 марта 2019 года. При этом в других образцах вод с января 2018 до декабря 2019 года вирус не обнаружили.

По мнению президента общества вирусологии Испании Альберта Боска, такая же ситуация могла быть в других крупных городах мира. Он считает, что до начала эпидемии у зараженных COVID-19 диагностировали грипп.

Ранее СМИ писали, что анализ данных в интернете и спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане указывают на возможное начало эпидемии еще в августе 2019 года.

27 июня, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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