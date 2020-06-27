Ученые заявили о широком спектре проблем со здоровьем из-за коронавируса

Ученые сообщили о широком спектре проблем со здоровьем из-за коронавируса, которые могут оказывать воздействие на пациентов в течение многих лет. Об этом пишет Reuters.

Так, помимо респираторных проблем, коронавирус поражает многие системы органов, в некоторых случаях вызывая катастрофические повреждения. «Мы думали, что это только респираторный вирус. Оказалось, что он воздействует на поджелудочную железу, сердце, печень, мозг, почки и другие органы», — заявил доктор Эрик Топол, кардиолог и директор Научно-исследовательского института Скриппса в США.

Ученые отмечают, что коронавирус может привести к нарушению свертываемости крови, что может привести к инсультам, сильному воспалению, которое поражает системы многих органов. Вирус также может вызывать неврологические осложнения, которые варьируются от головной боли, головокружения и потери вкуса или запаха до судорог и спутанности сознания.

Ранее американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с COVID-19 доктор Энтони Фаучи заявил, что симптомы коронавируса отличаются небывалым разнообразием. Он отметил, что никогда не видел, чтобы при одном вирусе от 20 до 40 процентов зараженных не имели симптомов. По его словам, это лишь одно из озадачивающих наблюдений, связанных с коронавирусом.