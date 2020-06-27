Трамп подписал указ о защите памятников

Президент США Дональд Трамп подписал указ, цель которого — защитить памятники, мемуары и монументы от осквернения, разрушения и сноса.

На волне протестов «Жизни чернокожих важны», были атакованы десятки памятников и монументов, большей частью связанных с Конфедерацией. Однако были атакованы и памятники героям Гражданской войны, президентам США, не владевшим рабами, и некоторые христианские монументы.

Указ декларирует, что за подобными атаками стоят «анархисты и леворадикальные экстремисты». Он уполномочивает соответствующие структуры активно применять имеющийся закон, который предусматривает серьезное наказание за осквернение памятников и разрушений федеральной собственности. В случае, если власти штатов, округов или муниципалитетов не предприняли усилий по защите своих монументов, они могут быть лишены федеральных грантов. Указом также предусмотрено предоставление помощи по защите федеральных памятников.

Также в пятницу, генпрокурор США Билл Барр приказ создать рабочую группу по противодействию антиправительственному экстремизму. Он особо указал тех, кто поддерживает праворадикальное движение «Бугалу» и леворадикальное Антифа.