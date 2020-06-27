Составлена математическая формула Машины Времени

Группа физиков смогла составить математическую формулу того, что мы привыкли называть машиной времени. Теоретически, возможность путешествовать в будущее и прошлое есть, но не так, как это показывают в кино.



Для создания математической модели физики использовали понятие кривой пространства-времени, которая будет как бы сгибаться вокруг специальной капсулы путешественников во времени. Правда, двигаться этой капсуле придется со скоростью света.

В дело пошла теория относительности Эйнштейна, согласно которой гравитация связана с искривлением пространства-времени. Эту теорию подтверждают непосредственные наблюдения за поведением планет у объектов с высокой массой — именно гелиоцентрическая система приводит к тому, что планеты обращаются вокруг звезд.

Люди привыкли считать путешествия во времени фантастикой. И мы тоже склонны так думать, потому что в реальности этого не делаем. Но математически это возможно, — физик-теоретик Бен Типпетт из Университета Британской Колумбии в Канаде

Если пространство изгибается, значит и время должно изгибаться, поскольку эти физические величины взаимосвязаны. Дело за малым — создать машину времени из материалов, которые еще только предстоит открыть.

Фото: gizmag

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