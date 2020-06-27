НЛО впервые сняли в хорошем качестве — эксперты уже подтвердили реальность кадров

На камеру очевидца попала летающая тарелка, и это, пожалуй, первый случай, когда снимки сделаны не на утюг. Правда, люди всё равно не верят в подлинность кадров, чего не скажешь об экспертах по фотографиям и летательным аппаратам — они уже исключили вероятность подделки.

Обернувшись по направлению шума, мужчина увидел якобы летающую тарелку, зависшую у вершины одиноко растущего дерева и цепляющую его своим бортом, пишет LadBible.

Мужчина остановился, достал мобильный телефон и сделал несколько фотографий, прежде чем загадочный объект, по его словам, исчез. После этого поляк вновь сел на велосипед и помчался домой, где уже и обнаружил в галерее смартфона пять чётких снимков того, что принял за НЛО.

Мужчина поделился компроматом на пришельцев с местным уфологом и журналистом Робертом Бернатовичем, пожелав сохранить в тайне своё имя.

Он боится называть свои настоящие имя и фамилию. В Польше людей, которые говорят об НЛО, считают сумасшедшими, — рассказал Бернатович.

Пытаясь найти объяснение полученным фотографиям, Роберт обратился к Филиппу Мэнтлу, бывшему директору отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО, который вот уже более 40 лет, с 1979 года, занимается исследованием снимков неопознанных летающих объектов.

Мэнтл опубликовал в открытом доступе три из пяти снимков, которые сразу же вызвали у пользователей Сети бурную реакцию. Правда, восхищённой её назвать нельзя — люди не поверили в реальность кадров.