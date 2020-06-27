«  
  »

Мусульманка хранит еврейское наследие Марокко

Мусульманка Жор Рехихиль — куратор Музея марокканского еврейства. Причиной ее назначения послужило то, что она мусульманка и женщина. «История местной еврейской общины важна для всех марокканцев», — говорит Рехихиль.

До 1948 года в Марокко проживало 250–350 тысяч евреев, это была самая большая еврейская община мусульманского мира. Сегодня в Марокко осталось менее 2500 евреев.

Музей марокканского еврейства в Касабланке — единственный в своем роде в арабском мире. Здание построено в 1948 году, ранее там размещался еврейский детский приют. В 1997 году музей создал профессор Симон Леви, основатель Фонда сохранения культуры марокканских евреев.

В постоянной экспозиции: древние свитки Торы, меноры, свиток Эстер, стулья для выполнения обряда обрезания, бимы. Важное дополнение — преамбула Конституции Марокко 2011 года, в которой говорится о еврейском влиянии на становление марокканской культуры и идентичности.

Эфрат Шалем

27 июня, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  