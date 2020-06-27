Мусульманка хранит еврейское наследие Марокко

Мусульманка Жор Рехихиль — куратор Музея марокканского еврейства. Причиной ее назначения послужило то, что она мусульманка и женщина. «История местной еврейской общины важна для всех марокканцев», — говорит Рехихиль.

До 1948 года в Марокко проживало 250–350 тысяч евреев, это была самая большая еврейская община мусульманского мира. Сегодня в Марокко осталось менее 2500 евреев.

Музей марокканского еврейства в Касабланке — единственный в своем роде в арабском мире. Здание построено в 1948 году, ранее там размещался еврейский детский приют. В 1997 году музей создал профессор Симон Леви, основатель Фонда сохранения культуры марокканских евреев.