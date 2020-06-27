Меркель: Россия ведет гибридные войны и использует методы дестабилизации

«Гибридные войны и методы дестабилизации» — такова модель поведения России. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, ее цитируют DW и Die Süddeutsche Zeitung.

По словам Меркель, РФ прибегает к распространению «дезинформацию», о чем в том числе свидетельствует недавний кровавый инцидент в Берлине, когда в августе прошлого года в центре немецкой столицы был застрелен гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвил, напомнила Меркель. Она добавила, что прокуратура Германии выдвинула против правительства России обвинение в заказном убийстве.

Однако «стратегическое влияние России велико в таких странах, как Сирия и Ливия, которые находятся в непосредственной близости от Европы», признала Меркель. По ее словам, это одна из веских причин «продолжать конструктивный диалог с РФ и стремиться к сотрудничеству».

Напомним, Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Предполагаемый убийца, гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день. Хангошвили в РФ был объявлен в розыск по обвинению в терроризме.