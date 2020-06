ФРС США начала изъятие долларов Ученые заявили о широком спектре проблем со здоровьем из-за коронавируса » Марго Робби сыграет главную роль в «Пиратах Карибского моря» после ухода Джонни Деппа После ухода 57-летнего Джонни Деппа из приключенческой франшизы «Пираты Карибского моря» (Pirates of the Caribbean) ее создатели принялись искать нового героя, чтобы попытаться потеснить в сердцах зрителей образ капитана Джека Воробья, созданный актером. И, похоже, нашли, но только не героя, а героиню. 29-летняя Марго Робби подписала контракт на главную роль в спин-оффе «Пиратов Карибского моря». Как сообщает The Hollywood Reporter, новые «Пираты…» станут перезагрузкой проекта и попыткой проверить, может ли он существовать без Джонни Деппа. «Пираты Карибского моря» были одной из самых финансово успешных франшиз в истории кинематографа, собрав более 4,5 миллиарда долларов за пять фильмов. Марго Робби Джонни ДеппНад перезапуском «Пиратов Карибского моря», где теперь сюжет будет закружен вокруг пиратки, работает сценаристка и продюсер Кристина Ходсон, ранее работавшая вместе с Марго Робби над «Хищными птицами» (Birds of Prey). За плечами Ходсон также сценарии к спин-оффу «Трансформеров» (Transformers) и «Бэтгерл» (Batgirl). На уход из проекта Джонни Деппа повлияли личные проблемы, в том числе судебное разбирательство и скандальный развод с 34-летней Эмбер Херд, обвинившей актера в домашнем насилии. Сейчас, напомним, Депп повторно судится с ней, обвиняя в клевете. После появления в прессе информации, что актриса сама применяла к мужу физическое и психологическое насилие, поклонники Джонни развернули в сети кампанию в его поддержку и создали петицию, призывающую студию Disney вернуть Деппа в роли Джека Воробья. ИСТОЧНИК Daily Mail

