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Марго Робби сыграет главную роль в «Пиратах Карибского моря» после ухода Джонни Деппа

После ухода 57-летнего Джонни Деппа из приключенческой франшизы «Пираты Карибского моря» (Pirates of the Caribbean) ее создатели принялись искать нового героя, чтобы попытаться потеснить в сердцах зрителей образ капитана Джека Воробья, созданный актером. И, похоже, нашли, но только не героя, а героиню. 29-летняя Марго Робби подписала контракт на главную роль в спин-оффе «Пиратов Карибского моря».

Как сообщает The Hollywood Reporter, новые «Пираты…» станут перезагрузкой проекта и попыткой проверить, может ли он существовать без Джонни Деппа. «Пираты Карибского моря» были одной из самых финансово успешных франшиз в истории кинематографа, собрав более 4,5 миллиарда долларов за пять фильмов.

Марго Робби 

Марго Робби

Джонни Депп 

Джонни ДеппНад перезапуском «Пиратов Карибского моря», где теперь сюжет будет закружен вокруг пиратки, работает сценаристка и продюсер Кристина Ходсон, ранее работавшая вместе с Марго Робби над «Хищными птицами» (Birds of Prey). За плечами Ходсон также сценарии к спин-оффу «Трансформеров» (Transformers) и «Бэтгерл» (Batgirl).

На уход из проекта Джонни Деппа повлияли личные проблемы, в том числе судебное разбирательство и скандальный развод с 34-летней Эмбер Херд, обвинившей актера в домашнем насилии. Сейчас, напомним, Депп повторно судится с ней, обвиняя в клевете. После появления в прессе информации, что актриса сама применяла к мужу физическое и психологическое насилие, поклонники Джонни развернули в сети кампанию в его поддержку и создали петицию, призывающую студию Disney вернуть Деппа в роли Джека Воробья.

Джонни Депп 

Марго Робби 

ИСТОЧНИК Daily Mail
27 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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