Джамала показала фото со съемок в фильме Netflix

Певица рассказала о своем опыте съемок для крупнейшего стримингового сервиса вместе с Виллом Фереллом и Рэйчелл МакАдамс.

Украинская певица Джамала показала фото со съемок музыкальной комедии Евровидение: История огненной саги от Netflix. Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Джамала рассказала, как в июле 2019 года получила письмо от Дэвида Добкина и Уилла Феррелла. В нем сообщалось, что звезду приглашают на съемки ленты о Евровидении. При этом актеры назвали украинскую певицу «душой и сердцем Евровидения».

Артистка отметила, что во время работы над фильмом ее впечатлило все, и ей «показалось, что она попала в сказку».

Джамала отметила, что оператором ленты стал номинант Оскара Дэнни Коэн. Певица снималась с Уиллом Ферреллом, Рэйчелл Макадамс и Дэном Стивенсоном. Также в фильме снялись участники Евровидения Нета Барзилай, Александр Рыбак, Лорин, Элина Нечаева.