Дочь «Принцессы Леи» выходит замуж

28-летний актер Остин Райделл, известный по сериалу «Джеймс Дин» (James Dean), объявил у себя в инстаграме, что его девушка, 27-летняя Билли Лурд, согласилась стать его женой. На радостях Остин опубликовал серию снимков, на которых они запечатлены вдвоем в счастливые минуты.

Она сказала «да». На самом деле она сказала «дааа», но я думаю, что это даже лучше, чем «да»?!, — объявил он фолловерам в соцсети.

Билли Лурд и Остин Райделл

Его роман с дочерью звезды киносаги «Звездные войны» (Star Wars) Кэрри Фишер начался в 2015 году. Судя по снимкам в инстаграме Билли, они с Остином много путешествовали вместе. Лурд пока не прокомментировала свою помолвку.

Билли Лурд и Кэрри Фишер